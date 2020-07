António Freitas: «É jogo a jogo, com o Benfica é quase certo e com o Portimonense logo se vê»

António Freitas revelou no final da reunião com a Liga que a "SAD autorização os jogadores do Aves a treinar" e que é praticamente certo que o encontro com o Benfica se vai realizar.





"A situação dos seguros está resolvida mas há mais duas ou três de montantes mais pequenos que também estão a ser ultrapassadas. Tenho ali os NIB para fazer as transferências. Neste momento é fazer os jogos e depois logo vemos. Hoje a SAD abriu um bocadinho para que não estivéssemos sempre a resolver um problema e criar outro. É jogo a jogo. Com o Benfica, é quase 100 por cento que se vai realizar, com o Portimense logo se vê", disse o presidente do Aves.A estrutura do Desportivo das Aves vai comparecer no estádio a partir das 17h15, onde pretende realizar o derradeiro apronto, antes de repetir os exames à covid-19."Se a SAD vai criar desbloqueios, certamente que esse também será. Sei que os médicos vão estar lá. A que se deve uma mudança de posição da SAD? De vez em quando, um laivo de bom senso, que espero que vá aumentando. Os seguros são uma verba grande, mas o clube não é só meu e espero que tenha ajudas", apontou António Freitas.António Freitas disse não ter a garantia que os jogadores não vão rescindir mas mostrou confiança que isso não vai suceder.O presidente do Aves apelou a que haja uma ajuda ao clube por parte de notáveis e não só. "Não estou muito disponível para mendigar. Ontem não vi ninguém mas temos de ter em conta que era domingo. Vou sensibilizar a autarquia", referiu.