Missão quase impossível

O Aves nunca venceu em Alvalade e, para piorar o contexto em torno da formação orientada por Nuno Manta, as circunstâncias no reino do leão ditaram que fosse o lanterna-vermelha a apadrinhar a estreia do treinador Rúben Amorim.





Missão impossível de cumprir até porque o Aves apresenta-se em Alvalade não só na qualidade de último classificado do campeonato, mas como a pior equipa a jogar fora de casa, com apenas um triunfo (Marítimo) e um empate (Famalicão) amealhados.Para além do cenário nefasto é preciso contornar as ausências do avançado Mohammadi, que é o melhor marcador da equipa no campeonato, a par com Welinton, bem como de Jaílson, que além de lesionado está castigado.