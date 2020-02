3x4x3 é fórmula de sucesso

Entre as recentes vitórias sobre Portimonense e Marítimo há, pelo menos, uma semelhança. Nuno Manta utilizou o mesmo 3x4x3 (estreado diante dos algarvios) em ambas as partidas e, ao que tudo indica, irá manter o desenho estratégico diante do Rio Ave.





A meio destes dois triunfos, a receção ao Boavista não correu de feição e terminou em derrota, mas o Aves apresentou-se na mesma com três centrais. Este desaire foi até agora a exceção à regra, pelo que eis uma explicação lógica para prever que, domingo, deve ser seguida a máximo do, digamos assim, em sistema tático que ganha não se mexe.