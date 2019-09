A um triunfo do melhor arranque

Podem não parecer números por aí além, mas o que é facto é que, se o Aves sair amanhã, às 21h30, com a vitória da deslocação ao terreno do V. Guimarães conseguirá o melhor do clube na Liga portuguesa.





As melhores marcas até agora eram quatro pontos nas primeiras cinco jornadas nas épocas 2000/01 e 2017/18. Em caso de empate, igualar-se-á tal registo.