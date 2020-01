Aaron Tshibola é reforço do Aves

Aaron Tshibola foi oficializado como reforço do Aves, esta sexta-feira. O médio, de 25 anos, chega à Vila das Aves proveniente do Waasland-Beveren e assina contrato válido até 2021.





Formado no Reading e com passagens por outros clubes ingleses como Aston Villa e Nottingham Forest, somou ainda passagem pelo Kilmarnock. Na primeira metade desta temporada disputou 9 partidas com a camisola do Waasland-Beveren, da Bélgica.