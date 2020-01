Aaron Tshibola reforça o Aves

O médio internacional congolês Aaron Tshibola foi contratado pelo Aves aos belgas do Waasland-Beveren, assinando até ao final da próxima temporada, anunciou esta sexta-feira o lanterna-vermelha da Liga NOS.

"Aaron Tshibola é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O médio centro rubricou um contrato válido até junho de 2021", escreveu o emblema do concelho de Santo Tirso, em comunicado publicado no site oficial.

Com a maior parte do percurso trilhado no futebol inglês, entre Reading, Hartlepool United, Nottingham Forest, MK Dons e o primodivisionário Aston Villa, o centrocampista evidenciou-se nas últimas duas épocas ao serviço dos escoceses do Kilmarnock.

Nascido em Inglaterra e de raízes congolesas, Aaron Tshibola foi contratado esta época pelo Waasland-Beveren, tendo realizado nove partidas pelo 14.º e antepenúltimo classificado do principal escalão do futebol belga.

O médio, de 25 anos, é o quarto reforço confirmado pelo Aves na reabertura do mercado, além dos defesas Oumar Diakhité, contratado aos romenos do Sepsi, e Jonathan Buatu, cedido pelo Rio Ave, e do avançado Marius Mouandilmadji, por empréstimo do FC Porto.

Os nortenhos ocupam a última posição da Liga NOS, com apenas nove pontos, correspondentes a três vitórias e 15 derrotas, e estão a sete pontos da 'linha de água', detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 34 golos encaixados.