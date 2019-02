Ablaye Faye reforça o Aves

Ablaye Faye vai ser reforço do Aves. O médio-defensivo será oficializado esta quarta-feira, devendo assinar um contrato válido até ao final da presente temporada.O trinco encontrava-se a treinar à experiência no emblema avense e, depois de ter recebido aval de Inácio, a SAD decidiu avançar para um acordo, que já se encontra fechado.Faye, de 24 anos, encontrava-se sem clube e no currículo conta com passagens pelo Virtus Oratorio, de Itália, pelo Kallithea, pelo AEK de Atenas e pelo Trikala, da Grécia, assim como pelo US Granville, de França.Para além do médio senegalês, os últimos dias colocaram também à disposição de Augusto Inácio um atleta colombiano, cujo rendimento não foi suficiente para convencer os responsáveis avenses a fechar acordo. Ainda assim, estes dois dossiês comprovam que a formação da Vila das Aves continua ativa no mercado e à procura de soluções para reforçar o plantel.De referir que, encontrando-se a janela de transferências fechada, os clubes podem apensar inscrever jogadores que se encontrem livres.