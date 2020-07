Ac. Viseu coloca autocarro à disposição do Aves

O Aves atravessa um dos momentos mais complicados da sua história, mas a verdade é que a situação tem trazido ao de cima a vertente mais solidária do futebol português.





Assim, já depois de Bruno Fernandes, Ricardo Pereira e Cláudio Ramos terem entrado em contacto com o plantel do Aves no sentido de perceber como poderiam ajudar, desta vez foi o Ac. Viseu a colocar o seu autocarro à disposição dos avenses para que estes possam viajar para o Algarve para enfrentar o Portimonense.O ato de solidariedade dos viseenses acontece depois do autocarro do Aves ter sido arrestado, em conjunto com uma série de outros bens, na manhã desta quinta-feira. O ato foi a execução de uma providência cautelar de um processo judicial por parte da GNR."Tendo em conta, as últimas notícias nos jornais nacionais, o Académico de Viseu Futebol Clube coloca o seu autocarro à disposição do Clube Desportivo de Aves para a equipa realizar a deslocação a Portimão. Juntos pela verdade desportiva", podia ler-se na publicação feita pelo Ac. Viseu nas redes sociais.