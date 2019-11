Adam Dzwigala e Rúben Macedo regressam aos convocados do Desportivo das Aves

O defesa Adam Dzwigala e o avançado Rúben Macedo regressaram hoje aos convocados do Desportivo das Aves, para a receção ao Gil Vicente, na sexta-feira, no encontro inaugural da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Totalista nas primeiras nove rondas do campeonato, o central polaco falhou a derrota diante do FC Porto (1-0) devido a dores musculares nos adutores, mas foi reintegrado esta semana e volta às escolhas do treinador interino Leandro Pires, trocando com o brasileiro Bruno Jesus.

Já o extremo, que não compete desde 30 de setembro, quando os avenses perderam em casa com o Sporting (1-0), debelou uma lesão ligamentar no tornozelo direito e foi chamado pelo sucessor de Augusto Inácio para render o egípcio Mahmoud Kahraba.

De fora, continuam o defesa croata Andrej Simunec, com problemas na articulação tibiotársica esquerda, e o médio brasileiro Bruno Xavier, que recupera de uma entorse no joelho esquerdo.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com três pontos, recebe o Gil Vicente, na 14.ª posição, com 10, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do CD Aves.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Raphael Aflalo e Beunardeau.

- Defesas: Adam Dzwigala, Adi Mehremic, Bruninho, Afonso Figueiredo e Mato Milos.

- Médios: Rúben Oliveira, Enzo Zidane, Cláudio Falcão, Luiz Fernando e Estrela.

- Avançados: Peu, Mehrdad Mohammadi, Rúben Macedo, Welinton Júnior, Ricardo Rodrigues e Kevin Yamga.