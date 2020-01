Adepto do Aves expulso do estádio por insultos à GNR

Um adepto do Aves foi expulso do estádio, esta tarde, no Aves-Portimonense (3-0), por alegados insultos a elementos da GNR. O apoiante em causa acomodou-se junto ao setor onde habitualmente ficava a ‘Força Avense’ e terá, esclareceu a Record fonte oficial do Aves, se dirigido de forma grosseira e com impropérios na direção dos guardas. O adepto foi retirado já perto do final da primeira parte.

Este foi o primeiro jogo em casa do Aves após o cancelamento do protocolo da SAD com a claque, cujos membros estiveram fora do estádio, em protesto, mas as forças de segurança acabaram por dispersá-los até ao intervalo. Aos 20 minutos do jogo, os adeptos presentes na bancada central bateram palmas, assinalando o 20.º aniversario da claque, comemorado na última quarta-feira.