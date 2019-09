Adeptos pedem satisfações

A derrota em Paços de Ferreira não teve repercussões administrativas, pelo que Augusto Inácio deverá permanecer no cargo de treinador até à receção ao Sporting, na próxima jornada, mas foi suficiente para levar várias dezenas de adeptos a concentrarem-se no Estádio do Aves para pedirem satisfações ao grupo de trabalho. Momento insólito logo após a viagem de regresso da Mata Real com ânimos exaltados e com os jogadores, bem como o treinador, a serem confrontados com o escasso rendimento.





"É hora de pedir desculpa publicamente. Os adeptos mereciam uma atitude diferente, mas cada erro é uma aprendizagem e servirá para que possamos estar mais alinhados no futuro", escreveu o capitão Afonso Figueiredo nas redes sociais após o episódio com os adeptos nas Aves.