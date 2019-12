Adi Mehremic e Cláudio Falcão regressam aos convocados de Nuno Manta

O defesa Adi Mehremic e o médio Cláudio Falcão regressaram esta sexta-feira aos convocados do Desportivo das Aves para a deslocação a casa do Vitória de Setúbal, no sábado, da 14.ª jornada da Liga NOS.

O central bósnio Adi Mehremic falhou o triunfo caseiro sobre o Sporting de Braga (1-0), na última ronda, por opção técnica, mas está de volta aos eleitos do treinador Nuno Manta, trocando com o médio brasileiro Luiz Fernando.

Já o centrocampista brasileiro Cláudio Falcão cumpriu um jogo de suspensão, após ter sido expulso na derrota forasteira com o Moreirense (3-2), da 12.ª jornada, e rende o castigado Rúben Oliveira, admoestado com o quinto cartão amarelo durante a partida que encerrou um ciclo de quatro meses sem vitórias por parte dos avenses.

De fora permanecem o defesa Mato Milos, a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, e o compatriota de setor Andrej Simunec, submetido na quarta-feira a uma intervenção cirúrgica para corrigir problemas na articulação tibiotársica esquerda.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com seis pontos, visita o Vitória de Setúbal, na 11.ª posição, com 16, no sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.





Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Raphael Aflalo, Fábio Szymonek e Beunardeau.

- Defesas: Hélder Baldé, Adam Dzwigala, Adi Mehremic, Jaílson, Ricardo Mangas, Afonso Figueiredo e Bruno Morais.

- Médios: Zidane Banjaqui, Cláudio Falcão, Bruno Lourenço e Estrela.

- Avançados: Miguel Tavares, Reko Silva, Mehrdad Mohammadi, Rúben Macedo, Welinton Júnior e Kevin Yamga.