Adi Mehremic é reforço do Aves

Adi Mehremic é o mais recente reforço do Aves para a próxima temporada. O defesa-central bósnio, de 27 anos, chega proveniente do Karpaty, da Ucrânia, e assinou um contrato válido para as próximas três épocas.





O defensor é a décima contratação e junta-se a Afonso Figueiredo, Adam Dzwigala, Bruninho, Estrela, Mehrdad Mohammadi, Mohamed Touré, Bruno Xavier, Rúben Macedo e Peu.