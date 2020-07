Adriano Facchini: «É dificil e triste ver o Aves nesta situação»

Foi na Vila das Aves que Adriano Facchini teve a passagem mais feliz por Portugal. Ao serviço do emblema avense, o experiente guardião alcançou uma inédita permanência na 1.ª Liga e uma também história Taça de Portugal. No entanto, dois anos depois, a sensação de olhar para o clube de Santo Tirso não é tão feliz assim, sobretudo pelos acontecimentos que têm marcado os últimos meses do Aves.





, Adriano Facchini confessa que fica desiludido com tudo o que se está a passar e que espera que tudo se resolva em breve."É difícil e triste ver o Aves nesta situação. Há dois anos estavam a conquistar a Taça e agora vão descer, com situações de atraso de pagamentos dos ordenados. tenho amigos lá que relatam o que se passa. É triste ver o Aves chegar onde chegou e cair desta forma. Se calhar é mais fácil chegar lá acima do que permanecer. Parecer ter havido alguma falta de planeamento. Ganhou-se a Taça e depois há muitas saídas. Saiu a base da equipa e ficaram dois ou três. É difícil. Jogadores novos, ter que implementar tudo de novo, é difícil. Espero voltem às alegrias a breve prazo", apontou.