Aflalo crente na salvação

Raphael Aflalo em pequena entrevista ao site Terra, inserida num longo trabalho sobre a retoma do campeonato português, falou sobre o regresso aos treinos no Aves.





"Acho que os treinos individuais nessa fase são um pouco mais chatos para nós jogadores, porque é algo novo, mas é o correto a ser feito pela medida de segurança e pela nossa saúde. Não só nossa, como de todos os funcionários do clube e nossas famílias também, que têm contacto com a gente diariamente", assumiu o guarda-redes brasileiro, reforçando a esperança de uma retoma da Liga dentro da normalidade possível."Se todos os clubes, atletas, comissões técnicas, todos os funcionários do clube e principalmente todos os adeptos respeitarem essas medidas de segurança que a Liga diz, teremos sim a volta do campeonato português", destacou Aflalo, deixando ainda em mensagem de esperança na recuperação do Aves: "Agora, mais do que nunca, estou a treinar muito forte e com um só objetivo, jogar e ajudar a manter o Aves na Primeira Liga. Acho que única coisa que passa pela minha cabeça é preparar-me o máximo possível para que, se o mister precisar, estar pronto."