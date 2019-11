Aflalo: «Senti a equipa mais consistente e unida defensivamente»

Aflalo estreou-se este domingo como titular na equipa principal do Aves e comentou, em declarações à Sport TV, a derrota (1-0) sofrida na visita ao FC Porto.

Após vários jogos na equipa de sub-23, o guarda-redes brasileiro mereceu a confiança do técnico Leandro Pires e cumpriu o primeiro jogo pela equipa principal dos avenses. No final da partida, Aflalo não escondeu a satisfação.





"Não fiquei surpreendido com a titularidade, porque temos de estar sempre preparados para procurar corresponder. Entrei determinado a aproveitar a oportunidade e espero voltar a ser opção", referiu o jogador na flash interview.

Sobre a exibição da equipa no Estádio do Dragão, Aflalo admitiu que sentiu "a equipa mais consistente e mais unida defensivamente", elogiando ainda o golo apontado pelo portista Marcano. "Foi um belo golo, infelizmente não consegui evitar..." lamentou.



Face á situação delicada do Aves na tabela classificativa, o guarda-redes promete "trabalhar para sair com a vitória no próximo jogo". "Vamos continuar a evoluir para sair do último lugar", prometeu o guardião de de 23 anos