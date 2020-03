Afonso Figueiredo é o próximo a ser punido

Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão é um provérbio que se ajusta como uma luva ao contexto do Aves.





Depois dos processos disciplinares que a SAD instaurou ao guardião Beunardeau e ao médio Estrela, por terem infringido os regulamentos internos com declarações sem autorização à Comunicação Social sobre os ordenados em dívida, tudo leva a crer que o capitão Afonso Figueiredo será o próximo a ser punido com a mesma medida salomónica.Em causa estão os comentários que o lateral proferiu à Sport TV na semana passada sobre as dificuldades dos seus companheiros em função dos dois meses de salários em atraso.De recordar que a administração avense tem até ao início de abril para liquidar os salários em atraso. Solução capaz de não só evitar uma penalização da Liga Portugal, com a subtração de pontos, como uma maré de pedidos de rescisão, dado que ao final de três meses sem receber os atletas têm direito a colocar um ponto final no seu vínculo laboral.