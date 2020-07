Afonso Figueiredo: «Espero que o clube volte rapidamente ao lugar que merece»

Uma temporada atípica para o Aves que termina com uma derrota (2-0) diante do Portimonense, equipa que acompanha os avenses na descida de divisão.





No final do encontro, Afonso Figueiredo, capitão do Aves, passou em revista aquela que foi uma temporada "muito difícil", aproveitando ainda para deixar uma palavra de agradecimento aos companheiros, 'staff técnico', presidente e adeptos do clube."Foi muito difícil. A situação não tem sido nada fácil, e mais uma vez quero reforçar: os jogadores, o staff, o novo presidente, todos os que vieram ajudar a equipa, foi um esforço inacreditável, também dos adeptos, que vieram aqui fazer-nos sentir este apoio. Muito obrigado. Temos as nossas vidas e a nossa família. Foram momentos muito difíceis. Vivemos disto e tínhamos de nos motivar de qualquer forma para mostrar a nossa qualidade e dar um orgulho a quem nos acompanha. Esse orgulho que temos tinha de vir cá para fora", apontou."Não, nada. Nem sei o que dizer, estamos à espera de alguma solução, sei que estão a trabalhar nisso, sobretudo o presidente do clube, mas não sabemos mais. Esperemos que as coisas possam melhorar. Espero que o clube volte rapidamente ao lugar que merece, porque é um clube que tem de estar na 1.ª Liga", concluiu.