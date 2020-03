Afonso Figueiredo pára embate de FIFA em aparente protesto pelos salários em atraso no Aves

O atraso na liquidação dos ordenados no Aves continua a motivar descontentamento no seio do plantel. Os jogadores já se manifestaram através das redes sociais contra a falta de pagamento dos meses de janeiro e fevereiro e esse protesto parece ter conhecido um novo capítulo este sábado.





No jogo de FIFA que opôs Pepelu, do Tondela, e Afonso Figueiredo, do Aves, o lateral-esquerdo dos avenses tomou uma ação que foi interpretada como uma tomada de posição neste assunto, ao travar a progressão do jogo no início da segunda parte.Afonso Figueiredo deu o pontapé de saída, mas aguentou a bola na sua posse durante dois minutos (tempo de jogo), com a 'permissão' do médio espanhol dos beirões, que não importunou, em aparente concordância com a atitude do colega de profissão. Momento que pode ver AQUI O momento foi registado e assinalado pelos comentadores de serviço.