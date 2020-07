Afonso Figueiredo: «Um país campeão europeu, que tem os melhores do mundo, não merece passar por isto»

Afonso Figueiredo, jogador do Aves, só tinha palavras de agradecimento, após a derrota com o Benfica.





"Quero enaltecer o esforço destes 19 homens, de toda a equipa técnica, dos médicos. Todos tiveram a coragem de ir para dentro do campo e é de enaltecer isso. Tem sido difícil, não só os últimos dias. Foi um ano muito complicado para nós, com muitas dificuldades durante toda a época. Neste momento, as dificuldades estão mais expostas. Mas quero também agradecer aos adeptos. Conseguimos ouvi-los daqui de dentro. Nunca deixaram cair este clube e tenho a certeza que nunca vão deixar cair porque as pessoas da Vila das Aves, nunca vi adeptos tão apaixonados pelo clube. Quero agradecer-lhes porque, sem eles, não era possível nós também estarmos aqui hoje. Também uma palavra para o presidente António Freitas, que fez tudo para que hoje estivéssemos aqui", começou por dizer, à Sport TV.Afonso Figueiredo explicou depois o porquê do protesto da equipa no primeiro minuto de jogo."Queríamos aproveitar estes jogos, que sabemos que são vistos por milhares de pessoas, e queríamos mostrar ao mundo, sensibilizar a Liga e a FPF, o Sindicato, que vissem bem este caso. Um país que é campeão europeu, que tem o melhor jogador do mundo, os melhores treinadores do mundo, não merece passar por isto. Só unidos, todos juntos, podemos conseguir resolver as coisas. Tem sido uma situação bastante complicada e só com a união de todos é que as coisas se vão resolver. A paixão que temos pelo futebol, é isso que nos move. Os jogadores têm de estar todos unidos. Hoje somos nós, amanhã podem ser outros. Só desejo que mais nenhum colega meu tenha de passar por isto, porque é muito triste", sublinhou.