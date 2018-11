André Ferreira quer conciliar recuperação e apuramento

Os triunfos consecutivos frente ao Chaves e ao Rio Ave permitiram ao Aves endossar a lanterna-vermelha e saltar para uma posição acima da linha de água que o guardião André Ferreira diz não só representar o esforço do plantel, como reforça a confiança para mais uma etapa na defesa da Taça de Portugal conquistada na época passada.

"Temos qualidade e todos sabíamos que dar a volta à fase menos boa era uma questão de tempo", comentou o guarda-redes, convicto num desenrolar sem sobressaltos: "Agora é consolidar o que temos vindo a fazer e isso passa já pelo jogo frente ao Cova da Piedade, em que o objetivo é assegurar a passagem à próxima eliminatória da prova."

Otimismo para o qual André Ferreira espera continuar a contribuir com a confiança do técnico José Mota, apesar de elogiar o potencial da concorrência.

"O Beunardeau esteve muito bem e realizou grandes jogos, mas agora o treinador tem apostado em mim e procuro corresponder com tranquilidade para ajudar os meus companheiros", acrescentou André Ferreira, que está na Vila das Aves a título de empréstimo do Benfica e, à margem da iniciativa de futebol virtual promovida ontem pelo Aves, no âmbito das comemorações do 88º aniversário, na qual participou com Rúben Oliveira, não se coibiu de comentar a fase conturbada dos encarnados: "É um candidato crónico a ganhar todos os jogos e o momento atual será apenas uma fase. Desejo-lhes a melhor sorte, mas agora estou focado no Aves."