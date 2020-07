António Freitas: «Acredito que estamos mais próximos de haver jogo com o Benfica»

António Freitas, presidente do Aves, afirmou há pouco, após uma interrupção na reunião da Liga, que houve alguma evolução quanto às possibilidades de o jogo com o Benfica vir a ser realizado.





"Acredito que estamos mais próximos de haver jogo. É por esse motivo que estou aqui. Não sei se a SAD chegou a fazer parte da reunião. Sei que estiveram cá mas não sei se fizeram parte da reunião. Não posso revelar muito sobre o que está a acontecer mas posso dizer que o processo está a ser tratado interinamente pela Liga com o intuito de haver jogo", referiu.Na altura em que António Freitas fez estas declarações, já Estrela Costa tinha saído da reunião com a Liga. A assessora da SAD, com um ar agastado, recusou-se a fazer qualquer comentário.O Aves-Benfica está marcado para terça-feira às 20h15.