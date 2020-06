António Freitas critica assessora da SAD: «Estrela Costa não percebe nada de futebol»

António Freitas venceu as eleições do Aves e já tomou posse para o mandato de dois anos na presidência da direção do clube de Vila das Aves. Depois do discurso formal, António Freitas falou aos jornalistas e já apontou o dedo a Estrela Costa, assessora da SAD.





"Agora queremos avançar com os dossiês. Cisão da SAD? Posso dizer que a senhora Estrela Costa tratou-me ontem do piorio e com essa senhora o diálogo acabou. Pensei que, como é uma senhora, fosse mais comedida nas palavras. Com essa senhora começamos mal. Mas vamos ver e se não houver diálogo, com esta postura, tentarei descolar da SAD e conto com advogados fortes no direito desportivo", referiu António Freitas."Se assistimos a um novo Belenenses? Não gosto de copiar, mas todos os dias compro os jornais desportivos... Se admito começar do zero? Admito tudo, mas os sócios são soberanos e não queria ir por essa via", acrescentou, admitindo não saber "se vão conseguir inscrever a equipa". "Mas devemos dialogar, mas que não seja com essa senhora, que não percebe nada de futebol", atirou ainda.Ainda antes das eleições, note-se, houve uma reunião entre António Freitas e os representantes da SAD do Aves, mas não correu bem."Concorreram duas listas pela primeira vez na história do Aves e num momento menos bom da SAD, que penalizou muito a imagem do Armando Silva e da sua direção. Nunca pus em causa a sua seriedade", afirmou ainda António Freitas.