António Freitas e jogador do Aves vão fazer declaração após suspensão do treino

O cancelamento do treino do Aves, agendado para as 17 horas deste domingo, está na origem de mais uma polémica a envolver o nome do emblema avense. Desta feita, a suspensão do apronto coloca em risco o protocolo para o jogo com o Benfica, na medida em que os jogadores podem vir a não ser rastreados para a Covid-19, o que deixa também em causa o próprio encontro.





Face a esta situação, António Freitas, presidente do clube, e um jogador irão estar presentes no estádio, este domingo, pelas 19 horas, a fim de se pronunciarem sobre esta tomada de posição por parte da SAD. O líder do clube, aliás, já estava pronto para se deslocar ao treino deste domingo, na companhia de alguns adeptos, movido pela vontade de convencer os jogadores a terminarem a temporada e a não rescindirem contrato, pese embora esteja solidário com as suas causas.No entanto, isso já não irá acontecer porque a SAD, por intermédio da assessora Estrela Costa, decidiu suspender a realização do treino poucas horas antes do arranque do mesmo.