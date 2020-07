António Freitas e o possível fecho de portas para o Benfica: «Aí, deixo de tentar conter as pessoas»

Foi na companhia de uma considerável franja de adeptos do Aves que António Freitas, presidente do clube, falou este domingo aos jornalistas. Com os ânimos algo exaltados e muitos dos adeptos a deixar duras críticas a Estrela Costa e à SAD avense, o líder do clube procurou acalmar aqueles que o circundavam, mas atirou um alerta para o caso de o estádio não estar aberto na terça-feira, dia da receção ao Benfica.





Caos no Aves: adeptos à porta do estádio, presidente em lágrimas e jogadores proibidos de entrar



"A tolerância tem limites. E aí deixo de procurar conter as pessoas. Eu não me meto em confusões, mas cuidado. A paciência tem limites. A antiga direção, eu tenho o dossiê, eles já não estavam aqui. Eles não pagam, não cumpriam o protocolo, não percebo como é que, na falta dos primeiros pagamentos, não agiu. São perguntas que vou tentar perceber. E outra coisa. Acho estranho que olho para aqui e não vejo ninguém da antiga direção. Estou a ser pressionado a fazer auditoria. Começo a ter muitas dúvidas. Uma auditoria é bom para quem entra e para quem sai. Quem não deve não teme. Porque se estiver tudo certo, não se fala mais na antiga direção", atirou.