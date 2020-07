António Freitas foi às lágrimas e criticou a SAD do Aves: «Esta gente tem de ser banida»

António Freitas deixou duras críticas à SAD e a Estrela Costa pela gestão levada a cabo nos últimos meses e pelas decisões polémicas a envolver o nome do clube. O presidente do clube diz que "essa gente tem que ser banida", porque o que se está a passar "é demasiado grave", antes de ir às lágrimas.





"Se não fizermos estes últimos dois jogos, o Aves não só desce aos distritais, como estará sujeito a uma punição de não entrar no futebol profissional de 6 a 10 anos. Isto não é uma destruição de um clube que vai fazer 90 anos? Esta gente tem de ser banida. Esta senhora está ali a complicar a vida do Aves para ver se há tumultos, a ver se é provocada, a dizer que não pode sair do estádio. Esta gente é serena, mas a paciência tem limites. Comigo, as pessoas vão ter calma. Eles ainda acreditam no presidente honorário e na minha direção", apontou o presidente do Aves, deixando também duros reparos "às desculpas que a SAD tem arranjado"."A direção tem feito tudo, tudo, tudo para desbloquear situações que são imposta pela dona Estrela, que inventa sempre uma razão para que estes jogos não possam ser realizados. Ainda agora, veem que estão aqui os atletas do Aves, o treinador, disponíveis para fazer o teste, porque sem esse teste o jogo seria inviável. Está em causa a destruição deste clube e também algo de muito grave para o futebol português. Isto tem repercussões no estrangeiro. Tenho tentado desbloquear tudo. A porta está fechada. Sou presidente do clube. Estão lá trancados, nem sei se me autorizam ou não, mas não tenho prazer nenhum. Já falei com essa gente. A Liga está a par, o presidente da FPF também", lamentou.