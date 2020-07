António Freitas: «Jogadores querem ir até ao fim»

António Freitas comentou, este domingo, a polémica em torno do Aves e lamentou todos os casos que têm vindo a público a envolver "o nome do clube". O presidente do clube apontou o dedo a Estrela Costa e à SAD, algo que já havia feito num comunicado publicado há dias, e garantiu que os jogadores querem ir a jogo.





"Os jogadores querem ir até ao fim e o treinador também. Eles querem jogar. Mas há quem esteja a tentar boicotar. Ela [Estrela Costa] tentou boicotar até as análises obrigatórias. Já não está em causa o jogo só de Portimão, está também o jogo com o Benfica", lamentou o líder do clube, em declarações à SportTV."A administração da SAD tudo, tudo tem feito para que o Aves não realize os dois jogos. O clube está disposto a fazer sacrifícios para ajudar, tenho aqui o plantel pronto para treinar, estavam prontos para defender o nome do clube, estão aqui todos para podermos realizar o jogo de terça-feira com o Benfica. Não levantamos qualquer entrave. Mas este senhora [Estrela Costa] cria outro. Isto para mim só tem uma palavra: chantagem. Isto vai obrigar-me a falar com jurídicos. Estão a arruinar o clube, que vai fazer 90 anos em novembro, e a pôr em causa o futebol nacional. É uma falta de respeito", atirou."A Liga sabe perfeitamente o que se está a passar, tem feito tudo o que seja possível para que os jogos se realizem. O Pedro Proença sabe perfeitamente que esta senhora não tem colaborado em nada. O Fernando Gomes também. Estive sempre do lado da solução e não do problema. Ela arruina este clube, o clube vai desaparecer das provas e ir para a distrital, mas vai ter uma penalização. O clube tem o patrimónia todo pago, não está nada hipotecado. A direção anterior, por maior respeito que tenha por ela, deixou um protocolado assinado e eles não pagam nada a ninguém. Isto é uma vergonha. Isto já está a correr páginas na UEFA. Isto não é o futebol português", finalizou.