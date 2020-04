António Freitas procura alternativas

O próximo ato eleitoral para os órgãos sociais do Aves deverá contar com mais do que uma lista.





De acordo com informações apuradas por, nas últimas semanas intensificaram-se os contactos para formar uma solução alternativa à atual direção, liderada por Armando Silva.O antigo presidente do Aves, António Freitas, está em conversações com vários associados para promover a constituição de uma nova lista.Ainda que não tenha intenção de voltar a integrar os órgãos sociais do clube, o presidente honorário avense pretende ser o elemento aglutinador de várias opiniões para que seja possível a criação de uma nova lista.Apesar das limitações inerentes à pandemia provocada pela Covid-19, este processo está numa fase adiantada e tudo leva a crer que surgirá uma alternativa no ato eleitoral.António Freitas decidiu avançar com os contactos junto de vários associados do Aves depois das notícias que surgiram nos últimos meses, concretamente os problemas financeiros que a SAD atravessa.A lista que pretende apresentar-se como alternativa à gestão de Armando Silva no clube também pretende um papel mais ativo na gestão do futebol profissional.Nesse sentido, estão em marcha contactos para encontrar investidores que possam substituir Wei Zhao na SAD.Recorde-se que as eleições para a presidência do Aves estavam agendadas para 9 de maio, mas acabaram por ser suspensas pelo presidente da assembleia geral, Nuno Cardoso. O processo será retomado "assim que estejam reunidas as condições de saúde pública que permitam a sua realização."