António Freitas ultima a sua lista

António Freitas já assumiu em exclusivo a Record no passado dia 16 que será candidato às eleições no Aves.





O presidente honorário vai liderar um projeto e está neste momento a ultimar a sua lista para os Órgãos Sociais do clube e cujo ato eleitoral já foi remarcado para o dia 27 de junho, depois do adiamento provocado pela pandemia de Covid-19.António Freitas vai concluir o seu programa eleitoral esta semana, prometendo muitas novidades e uma estratégia bem delineada, prevendo o anúncio oficial no início da próxima semana, no dia 1 de junho.