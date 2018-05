Wei Zhao, um dos acionistas da SAD do Aves, tem vindo a acompanhar mais de perto a equipa de futebol, o que parece estar a gerar algum desconforto no seio da sociedade. Luiz Andrade, presidente da SAD, diz que "para já não há" divergências com o parceiro chinês. "Eu tenho uma forma de ver diferente, eles têm a deles. O que aconteceu, de há uns tempos a esta parte, é que o acionista chinês ficou mais perto do clube, o que não aconteceu nos últimos três anos. Se calhar eles agora vêm mais vezes porque os resultados desportivos estão a ser bons", afirmou Luiz Andrade, explicando que a Galaxy Believers tem 90% da SAD, repartidos de igual forma entre o próprio Andrade e o elemento chinês. "Nós vamos sentar-nos no final da época para ver tudo o que fizemos e o que podemos fazer. Pode ser que eles recebam uma proposta e, como não têm vínculo com Portugal nem a mesma cumplicidade com as pessoas, pode ser que eles queiram [vender as ações]." E a propósito de ações, Luiz Andrade garante que não pretende vender a sua participação na SAD do Aves: "Os adeptos podem ter a certeza que não quero sair."

Bilhetes esgotados

Os bilhetes atribuídos ao Aves para a final do Jamor já esgotaram. O plantel regressa hoje aos treinos e na quarta-feira inicia, em Peniche, o estágio para a final da Taça de Portugal.

Autor: Bruno Freitas