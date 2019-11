Árbitros do Aves-Gil Vicente não tomaram banho porque água estava "a ferver"

A equipa que arbitragem que esteve no Aves-Gil Vicente, disputado na passada sexta-feira, teve de deixar o estádio sem tomar banho, pois considerou que não tinha condições para tal.

A revelação surge no relatório de Rui Costa, divulgado esta quarta-feira no site da FPF, onde o juiz portuense descreve que havia pouca água no chuveiro e que saía a ferver.

"No final do jogo, a equipa de arbitragem não tinha condições para tomar banho, saía pouquíssima água e a ferver", é referido, na parte de 'ocorrências'.

O Aves perdeu por 2-1 diante do Gil Vicente, afundando-se no último lugar da tabela, com apenas 3 pontos.