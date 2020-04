Armando Silva acusa desgaste

Armando Silva, presidente do Aves, ainda não se pronunciou sobre uma nova recandidatura à liderança do clube e parece não estar muito inclinado a permanecer no posto também em função do momento conturbado que o departamento de futebol profissional, da responsabilidade da SAD, atravessa.





O dirigente máximo exerce funções desde 2010, mas tem protelado a sua decisão sobre a continuidade, tanto mais que as eleições, marcadas para 9 de maio, poderão ser adiadas devido à pandemia provocada pela covid-19.De acordo com as informações recolhidas, nesta altura Armando Silva está a equacionar a possibilidade de não avançar com nova candidatura.Avaliação relacionada com o desgaste acumulado ao longo dos últimos anos, quer do ponto de vista pessoal, como também profissional.Ainda assim, a decisão final do presidente apenas será tomada mais perto do final do período destinado à apresentação de listas, que encerra a 29 de abril.Se o plano não sofrer alterações, as eleições para a direção do Aves terão lugar a 9 de maio, no estádio, entre as 14 e as 17 horas, seguindo-se uma assembleia geral do para a tomada de posse dos novos corpos sociais