Armando Silva anuncia que não se recandidata à presidência do Aves

Armando Silva não vai ser candidato à presidência do Aves. Ao fim de 10 anos na liderança do clube, o dirigente anunciou que não vai apresentar uma lista às eleições marcadas para 27 de junho.

"Atingi um desgaste pessoal e profissional grande. Chegou o momento de dar lugar a outras pessoas", afirma Armando Silva, em comunicado. O presidente do Aves sublinha que se sente "satisfeito e orgulhoso" pelo trabalho que realizou nos 10 anos à frente dos destinos do clube.

Armando Silva recorda que desde a sua chegada aos Órgãos Sociais, há 14 anos, o Aves passou "por momentos difíceis, mas importantes, como a criação obrigatória da SDUQ, depois a passagem a SAD, numa assembleia geral histórica, votada por unanimidade". "Quando iniciei o percurso como presidente, o futebol profissional estava na II Liga. Em época alguma estivemos para descer, por duas vezes ficamos à porta da subida, com dois terceiros lugares", acrescenta.

No mesmo comunicado, Armando Silva defende que construiu "uma grande obra, o Complexo do Clube Desportivo das Aves (Bernardino Gomes), que aumentou a qualidade do nosso futebol de formação. Uma infraestrutura que deu mais dignidade ao clube. Todo o restante património permanece na posse do clube sem qualquer ónus. Mantive o Futsal (masculino e feminino), foi criada a secção voleibol feminino que muitas alegrias nos têm dado. Somos clube certificado pela FPF, 5 Estrelas Futebol e 3 Estrelas Futsal".

Na missiva em que assume que está de saída, Armando Silva agradece ainda "a todos que me acompanharam ao longo de todos estes anos; Dirigentes, Funcionários, Coordenadores, Seccionistas, Técnicos e a todos os sócios". "Com uma grande certeza fico nesta minha saída, não farei a outros o que me andam a fazer nestes últimos meses", assevera, na despedida.