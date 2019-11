Armando Silva: «Clube e SAD do Aves trabalham na mesma direção»

O Aves realiza, esta noite, um jantar de gala comemorativo do 89.º aniversário do clube. É dia de festa na Vila das Aves, ainda que no aspeto desportivo não haja assim tantos motivos de euforia, já que o clube continua no último lugar da Liga NOS. Mesmo assim, Armando Silva acredita que o clube dará a volta a esta fase."O clube está sustentável e não depende de ninguém. É verdade que a nossa equipa profissional não atravessa um bom momento, mas a direção e a SAD estão a trabalhar no sentido de darmos a volta por cima. A SAD e a direção são um todo e trabalhamos na mesma direção. Queremos manter este clube na primeira liga, que é onde merece estar. O que correu mal no início da época? Sabemos o que se passou mas agora temos de caminhar juntos na mesma direção para dar a volta à situação", afirmou o presidente do clube, em declarações à comunicação social ainda antes do início do evento.Para uma melhor resposta da equipa agora orientada por Nuno Manta, poderá ser determinante uma intervenção no mercado de inverno. "Costumo ser cético em relação ao mercado de janeiro, mas admito que será importante para reforçarmos a equipa no sentido de a tornarmos mais equilibrada", referiu Armando Silva.O lateral-esquerdo Afonso Figueiredo assumiu o "sentimento de frustração" pelo momento desportivo do Aves, mas confia numa recuperação. "Trabalhamos todos os dias para vencer ao fim de semana mas, infelizmente, não estamos a conseguir. Mas acredito que duas vitórias seguidas serão suficientes para sairmos da posição onde estamos. O mister Nuno Manta trouxe novas ideias e estamos a assimilar o que nos está a transmitir. Acredito que vamos conseguir dar a volta a esta situação", resumiu.O jantar reuniu algumas centenas de sócios, atletas das várias modalidades do clube e dirigentes. Da equipa profissional de futebol estiveram apenas dois jogadores, Afonso Figueiredo e Beunardeau. O técnico Nuno Manta não marcou presença, devido a motivos pessoais. Rafael Vieira, diretor-geral da SAD, representou a sociedade que gere o futebol profissional avense.