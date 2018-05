O guardião Artur Moraes esteve no Jamor e regressou no autocarro da equipa, tendo sido o primeiro a subir ao palco durante a madrugada. Uma circunstância que não se notou em Santo Tirso, com o brasileiro a colocar-se de fora da euforia generalizada e na receção de ontem na Câmara Municipal. Ao contrário de todos os outros elementos, que chegaram juntos no autocarro do clube e entraram pelas traseiras do edifício municipal, Artur Moraes optou por chegar à edilidade sozinho e 20 minutos mais cedo que o grupo. Mesmo assim, a sua presença foi saudada por todos os companheiros e foi o terceiro a ser distinguido.