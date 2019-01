Augusto Inácio: «A nossa vitória não deixou dúvidas a ninguém»

Augusto Inácio, treinador do Aves, mostrou-se satisfeito com a vitória desta segunda-feira em Tondela, sublinhando a justiça do desfecho."Há alguma dúvida na vitória do Aves? Deixou alguma dúvida a nossa vitória? Acho que não deixou dúvidas a ninguém. Controlámos bem o jogo, fomos uma equipa agressiva, taticamente bem preenchida, não deixámos que o Tondela jogasse da maneira como gosta de jogar, que é de transições rápidas e ao primeiro e segundo toque e bons cruzamentos, acho que anulámos tudo isso. Claro, com menos um jogador, o adversário fica com menos argumentos, mas, em termos do jogo jogado até aí e até ao final, sinceramente fica a dever ainda alguns golos da nossa parte, porque há ocasiões escandalosas que não se pode falhar", começou por dizer."São dois jogos, duas vitórias, seis pontos, para quem estava no último, tem agora 18, tendo a possibilidade de, nesta jornada, respirar e por a cabecinha fora da linha de água, é uma verdade. Isto dá um alento muito grande, embora eu saiba que isto no futebol é tudo muito bonito, mas, de um momento para o outro, as coisas podem descambar de uma certa forma. Fiz as substituições muito perto do final, por alguma razão foi", acrescentou o técnico.