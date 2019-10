Augusto Inácio ambicioso na Taça: «Acredito que seja o ponto de viragem»

O Aves joga este sábado em Faro, mas cedo rumou ao sul do país para uma espécie de estágio, que teve grande importância no seio do grupo de trabalho. "Esta semana foi extremamente proveitosa. Decidimos realizar este mini-estágio para podermos estar mais próximos, conversar acerca do momento que atravessamos, entender as nossas fragilidades e corrigi-las. Infelizmente não pudemos estar todos juntos. O Mohammadi, por exemplo, esteve ao serviço da seleção e só se juntou a nós mais tarde", apontou Inácio.



Mehremic, Simunec e Rúben Macedo estão ainda entregues ao departamento médico do Aves e, assim, são baixas certas para o encontro com o Farense.

O Aves vive um momento particularmente difícil, tendo em conta que vem de seis derrotas consecutivas. No entanto, este contexto parece não abalar a confiança da equipa para a estreia na Taça de Portugal, este sábado, em casa do Farense. Augusto Inácio acredita mesmo que pode estar aqui o ponto de viragem na temporada da formação da Vila das Aves."Uma vitória dar-nos-á confiança em relação ao futuro. Acredito que este seja o ponto de viragem e que, no campeonato, as coisas vão começar a correr melhor. Estamos todos focados e a trabalhar muito nesse sentido. Queremos ser felizes no São Luís", afirmou o treinador do Aves, em declarações aos meios do clube."A Taça de Portugal é uma competição muito importante. O Aves sabe o que é a festa do Jamor e a sensação de conquistar a prova rainha. Por isso, claro que as nossas ambições são sempre as de regressar a esse palco mítico. A equipa está unida e muito motivada para a vitória. Queremos muito oferecer esta alegria aos adeptos", acrescentou ainda Augusto Inácio. O Aves, recorde-se, conquistou a Taça de Portugal em 2017/18, ao ter derrotado o Sporting no Jamor.