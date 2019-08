Augusto Inácio: «Boavista acabou com o credo na boca e por ganhar um jogo sofrido»

Para o técnico do emblema de Santo Tirso, o triunfo servia melhor ao Desportivo das Aves que, num cômputo geral, teve "oportunidades muito mais flagrandes". "O Boavista foi mais forte nos primeiros 20 minutos, período em que conseguiu marcar um golo, e depois começou-se a ver um Aves mais criativo e mais personalizado e acabamos a primeira parte bem, por cima do jogo, e fizemos o empate. Tenho respeito pelo Boavista, mas na segunda parte só deu Aves. O Boavista não conseguiu penetrar na nossa área, tivemos o controlo absoluto do jogo e oportunidades muito mais flagrantes a nosso favor para fazer o 2-1", afirmou Augusto Inácio. Augusto Inácio demonstrou algum desalento no final do encontro com o Boavista, no qual o emblema da Vila das Aves acabou derrotado por 1-2 Para o técnico do emblema de Santo Tirso, o triunfo servia melhor ao Desportivo das Aves que, num cômputo geral, teve "oportunidades muito mais flagrandes". "O Boavista foi mais forte nos primeiros 20 minutos, período em que conseguiu marcar um golo, e depois começou-se a ver um Aves mais criativo e mais personalizado e acabamos a primeira parte bem, por cima do jogo, e fizemos o empate. Tenho respeito pelo Boavista, mas na segunda parte só deu Aves. O Boavista não conseguiu penetrar na nossa área, tivemos o controlo absoluto do jogo e oportunidades muito mais flagrantes a nosso favor para fazer o 2-1", afirmou Augusto Inácio.

O penálti cometido por Adi Mehremic, defesa do Desp. Aves, sobre Heriberto Tavares, ex-Moreirense, segundo o técnico do Desp. Aves foi um lance fortuito que acabou por 'salvar' o Boavista de um outro desfecho. "Depois aconteceu um golo que se vê em muitos jogos, um jogador que vai em corrida com o outro e é possível que tivesse tocado no adversário, mas sem intenção, e provocado a sua queda. O penálti foi marcado e o Boavista acabou com o credo na boca e por ganhar um jogo sofrido", vincou.

Com a oportunidade de orientar a pré-temporada da equipa e remodelar o plantel à sua imagem, Augusto Inácio diz perspetivar um "belíssimo campeonato" para a sua equipa. "Senti hoje pela primeira vez desde que remodelámos o nosso plantel o Aves jogar um pouco à imagem do que quero, sem medo de assumir o jogo, sem chutões para a frente, a tentar jogar, a tentar triangular, sempre à procura de um futebol positivo e por isso os meus jogadores mereciam muito mais do que isto. Senti que ganhei uma equipa e isso dá-me esperanças para o futuro de podermos fazer um belíssimo campeonato", assegurou.



Novas leis de jogo





"As novas leis de jogo visam ganhar mais tempo útil de jogo e o que vi hoje foi o guarda-redes do Boavista constantemente a perder tempo e o que me custa é o árbitro, nos descontos, mostrar um cartão amarelo para inglês ver e depois o jogador repetiu a mesma situação e o árbitro já não lhe mostrou o mesmo amarelo. Muito antes já lhe devia ter mostrado o amarelo, para não perder tanto tempo", concluiu Augusto Inácio.