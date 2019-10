Augusto Inácio coloca o lugar à disposição

Augusto Inácio vai deixar o comando técnico do Desp. Aves. Ao que Record apurou, o técnico de 64 anos colocou o lugar à disposição no final da goleada (2-5) com o Farense, que ditou a eliminação do emblema avense na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.





A situação é irreversível e a oficialização deverá acontecer já este domingo.