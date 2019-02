Augusto Inácio: «Consistentes a defender e eficazes no ataque»

O treinador Augusto Inácio defendeu esta sexta-feira que só um Desportivo das Aves "consistente na defesa e eficaz no ataque" poderá conseguir pontos frente ao Portimonense, na 23.ª jornada da Liga NOS, no sábado.Augusto Inácio fez a antevisão desde o Algarve, onde a comitiva avense se encontra desde quinta-feira, numa declaração gravada pelo canal de comunicação do clube e na qual deu conta de "um jogo difícil para os dois" emblemas."O Portimonense está a passar uma fase de alguma desconfiança, porque saíram alguns jogadores que perturbaram o andamento que a equipa vinha tendo, mas continua a ter jogadores de grande valia, de grande valia técnica, inclusive. São jogadores que marcam a diferença e temos de estar preparados e atentos para que não tenham essa preponderância no jogo", disse Inácio.O técnico avense reconheceu que os algarvios têm "esperança de poder retomar os melhores resultados" no jogo de sábado, mas prometeu dar luta pelos pontos."O Portimonense tem 27 pontos e vai precisar deste jogo para ficar um bocadinho mais aliviado da classificação. Cabe-nos contrariar isso e tentar fazer o jogo que temos vindo a fazer, sendo consistentes a defender e eficazes no ataque, pois só assim poderemos alcançar um bom resultado", sublinhou.Inácio insistiu nesta ideia, reconhecendo que o Aves "ainda comete alguns erros defensivamente, principalmente com equipas de uma valia maior", mas "contra as outras, a equipa tem tido um comportamento exemplar"."A equipa está mais consistente, esperamos ter essa consistência no jogo e com isso alcançar a vitória, que é o que mais almejamos", reforçou.O técnico do Aves aproveitou o momento para justificar a contratação de Ablaye Faye, oficializada esta semana, considerando que o médio defensivo senegalês "revelou algumas características que podem ser interessantes, não só para esta época"."É um jogador de grande força, de grande sentido posicional, com bom controlo de bola e boa posse. É uma carraça, como se costuma dizer, mas, claro, precisa de ter condição física e alguns minutos para ganhar competitividade. Financeiramente não é um grande risco, mas desportivamente pode nos dar muito", concluiu.O aflito Desportivo das Aves, no 16.ª lugar, em zona de descida, com 21 pontos, defronta o Portimonense, 10.º, com 27, em Portimão, no Algarve, no sábado, às 18:00, num jogo da 23.ª jornada da Liga NOS.