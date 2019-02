Augusto Inácio deixa críticas ao árbitro: «Somos pequeninos e não podemos fazer nada»

O golo anulado ao Aves pelo VAR por fora de jogo O golo anulado ao Aves pelo VAR por fora de jogo

Augusto Inácio estava desagradado com a arbitragem no final do. O treinador diz que não gosta de falar sobre o desempenho dos árbitros, mas não deixou de abordoar o golo invalidado à sua equipa."Foram duas partes distintas, uma primeira parte em que bloqueámos o jogo e tivemos oportunidades para marcar, e depois uma segunda parte em que o Folha alterou o sistema de jogo, período no qual o Portimonense teve mais posse de bola.""Acabou por fazer o golo cedo, na segunda parte, mas nós não abanámos. Depois há uma coisa de que não gosto de falar, que é das arbitragens. Só gosto de falar quando tenho a certeza e a minha opinião é igual à de muitas pessoas. Houve um golo limpo, pois o Derley não interfere na visão do guarda-redes.""Nunca quis nem gosto de falar das arbitragens, mas quando há um golo destes e uma equipa a tentar sobreviver para ficar na 1.ª Liga, tenho de falar. Com a vitória ficaríamos a respirar bem melhor. É isto que acontece no nosso futebol, somos pequeninos e não podemos fazer nada."