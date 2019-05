Augusto Inácio: «Dinâmica perdeu-se um pouco»

A análise de Augusto Inácio à derrota do Aves em casa do FC Porto (4-0).



Que leitura faz do jogo?

– Viemos com o mesmo sistema, com jogadores diferentes. A dinâmica perdeu-se um bocadinho, porque são jogadores que não estão habituados a jogar uns com os outros.

– Estava muito condicionado nas suas opções?

– Enfim, há algumas contrariedades, mas eu não me quero desculpar com isso. Eu dei os parabéns ao Benfica quando nos ganhou, dei os parabéns ao Sporting quando nos ganhou, dei os parabéns ao Sp. Braga quando nos ganhou e agora dou os parabéns ao FC Porto, que foi melhor.

– Falta apenas um ponto para a permanência...

– Se o Tondela não ganhar ao Santa Clara nós ficamos na 1ª Liga, a não ser que haja alguma coisa de estranho que eu não esteja a ver.

NOTA DE REDAÇÃO: as declarações são da flash-interview, pois Augusto Inácio não falou em conferência de imprensa por "não ter sido chamado", explicou o Aves.