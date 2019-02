Augusto Inácio elogia Ponck: «Chegou na sexta à 01h00 da manhã e hoje estava pronto»

Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, salientou a importância do triunfo da sua equipa na Madeira, diante do Marítimo ( 0-1 )."Estamos numa luta titânica para mantermo-nos na I Liga e todos os pontos ganhos são importantes. Cada jornada que passa é menos uma de recuperação. Numa semana, estamos num lugar. Noutra semana, estamos noutro. Continuamos com aquela luta com os jornalistas a dizerem que eu jogo com três centrais. Eu gosto de dizer que jogo com três defesas. Devido às características dos jogadores que temos, é o sistema em que eles se sentem mais confortáveis. É claro que o resultado ajuda a que o sistema fique mais consolidado", referiu o técnico avense.O central Ponck mereceu rasgados elogios de Inácio: "dedico-lhe esta vitória. Não pôde viajar na quinta-feira com a equipa porque ia ser pai. Chegou na sexta-feira, à 01:00 da manhã, sem treinar e, hoje, estava pronto para o jogo, por isso, o Ponck merece o nosso aplauso e as melhores felicidades como pai."Petit destacou ainda o facto de o Aves ter feito história: "Os nossos adeptos, não interessa se são muitos ou poucos, mas estiveram aqui. Viram o Desportivo das Aves ganhar na Madeira pela primeira vez o Marítimo. Também estão na história e estes pequenos incentivos que nós temos dão-nos alento para que consigamos ultrapassar grandes obstáculos. É uma vitória também dos jogadores, que foram extraordinários e cumpriram à risca o que foi determinado e, quando é assim, regressamos às Aves contentes".