Augusto Inácio: «Encarar cada jogo com otimismo e confiança, mas não com relaxe»

O treinador Augusto Inácio defendeu esta sexta-feira que o Desportivo das Aves vai ter de estar melhor do que nas vitórias recentes para conquistar pontos na receção ao Sp. Braga, da 20.ª jornada da Liga NOS.Numa conferência de antevisão em que falou de quase tudo, Inácio começou por dar conta do estado de felicidade e satisfação dos jogadores, após duas vitórias consecutivas, precisando que, na qualidade de treinador, tem de "pôr algum travão a esses sentimentos de excessos"."Temos de encarar cada jogo com otimismo e confiança, mas não com relaxe. Vamos jogar contra uma equipa grande, com legítimas ambições. Não quero saber da fase do Braga, é um problema deles. Sei que estão três pontos em jogo e teremos de estar concentrados naquilo que temos de fazer. Vamos ver quem apresenta os melhores argumentos", disse o técnico.O experiente treinador disse acreditar na vitória do Aves, recusando como positivo o empate antes do jogo se realizar, e lembrou que as surpresas acontecem quando se defrontam equipas 'grandes', nas quais incluiu o Braga, mas, para isso acontecer, disse ser necessário um Aves mais forte."Temos de estar melhores do que nos dois jogos anteriores. Temos de jogar mais, de ser mais solidários, para podermos superar e crescer, sempre com muito respeito. Sabemos das dinâmicas do Braga, mas cabe-nos neutralizar, reconhecendo que têm um jogo ofensivo muito forte, que são também muito fortes nas bolas paradas, e evitar os erros que eles gostam de aproveitar", sublinhou.O Aves, que com Inácio como treinador venceu os dois últimos jogos e largou os lugares de descida, ocupando o 15.º lugar, com 18 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro com 43, na sexta-feira, a partir das 20h30.