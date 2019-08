Augusto Inácio: «Esta derrota é só minha»

O Aves viveu uma noite para esquecer em Vila do Conde, acabando goleado pela equipa da casa, por 5-1, e Augusto Inácio assumiu totais responsabilidades pelo resultado. O técnico ilibou de culpas os jogadores e deu o peito às balas pela pesada derrota, garantindo que o foco agora está em dar uma resposta cabal já no próximo jogo.





"Quando se tem uma equipa com muita gente nova pode haver altos e baixos. Vínhamos em crescimento, mas as coisas não correram bem. Desinspiração total de todos, esta derrota é minha e não dos jogadores. Nem modificiar foi conseguido. Cabe-nos a nós, perante os adeptos, dar a resposta. E por falar neles, arrepia-me como é que ainda nos batem palmas. Merecíamos ser assobiados. Cabe-nos dar uma resposta no próximo jogo, isto não é o Aves. Muitos erros que foram cometidos e que têm de ser corrigidos", apontou.