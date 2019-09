Augusto Inácio: «Este é um processo difícil»

Apesar da derrota pesada, Augusto Inácio conseguiu ver aspetos positivos no jogo do Aves. "Esta derrota não foi tão grave como a de Vila do Conde, porque tínhamos uma defesa quase toda nova. Na primeira parte, estivemos bem organizados e coesos. Na segunda, com a saída do Bruninho, ficámos com uma defesa remendada e depois tivemos de arriscar. Este é um processo difícil, arriscámos e acabámos por nos sujeitar à qualidade do adversário", reconheceu.