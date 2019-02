Augusto Inácio: «Não vou estar com falinhas mansas, porque o Sp. Braga foi melhor»

O treinador do Aves, Augusto Inácio, considerou a vitória do Sp. Braga este sábado "justa", mas que não belisca os objetivos da sua equipa."Não vou estar com falinhas mansas, porque o Braga é um justo vencedor e foi melhor do que nós nos 90 minutos. Faltou-nos critério na primeira parte e segurança nas saídas para o contra-ataque. Ainda segurámos o nulo até ao intervalo, mas, na segunda parte, tivemos uma desconcentração quando o Goiano fez o golo para o Braga, que fez logo a seguir o segundo, o que praticamente deitou por terra a nossa estratégia", afirmou o técnico do Aves."Em qualidade de jogo, o Sp. Braga foi melhor, mas nada disto traduz qualquer descrença no futuro. Sabemos que vamos lutar até ao fim e acredito que vamos melhorar alguns aspetos, nomeadamente ofensivos", referiu ainda Augusto Inácio.