Augusto Inácio 'obrigado' a ir ao estrangeiro: «Jogadores portugueses estão muito caro»

Augusto Inácio não esconde que ainda não tem uma equipa como quer no Aves e lamenta que muitos clubes não possam apostar mais no mercado nacional. Tudo porque os emblemas "que não têm bolsas fartas" se vêem "obrigados" a recorrer ao estrangeiro."Queremos sempre fazer melhor do que o ano passado, mas saiu muita gente. Estivemos a fazer contas e, desde o príncipio da época até ao fim, saíram 22/23 jogadores e tentamos agora repor o plantel. Tentámos primeiro o mercado português, mas os jogadores portugueses estão muito caros e 'obriga-nos', a quem não tem bolsas fartas, ir ao mercado estrangeiro para encontrar qualidade com preços mais baixos. Queremos dar oportunidade a portugueses, mas obrigam-nos muitas vezes a ir ao estrangeiro. Temos uma multinacional no nosso plantel (risos): bósnio, egípcio, brasileiro... Conciliar tudo isto para fazer uma grande época não é fácil. Não fujo às minhas responsabilidades, que assumo tudo, mas há um princípio que pode ser risonho para o futuro. O que queremos este ano é mantermo-nos na Primeira Liga. Optámos por não ter jogadores emprestados: temos um, do FC Porto, mas é nosso", afirmou o treinador esta sexta-feira à Sport TV.E prosseguiu: "À primeira vista, o balneário é bom, mas ainda não temos equipa. Tenho esperança de que vamos fazer uma equipa competitiva. O que me preocupa é o patamar físico: há jogadores em défice físico, que treinaram menos. Sei que há jogadores que deviam ter saído ao intervalo [dos jogos de preparação] e eu não os tirei, 'vais ter de morrer ali'".Augusto Inácio apontou ainda os sectores em que o Aves sente maior carência. "Precisamos de pelo menos mais um central e falta-nos um 6. Esse 6 tem que vir, é fundamental para o equilíbrio da equipa".