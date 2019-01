Augusto Inácio oficializado como novo treinador do Aves

Augusto Inácio é o novo treinador do Aves, conforme anunciou o emblema avense, esta quarta-feira, através de comunicado.O técnico sucede a José Mota no mesmo dia em que foi oficializada a saída do agora ex-treinador, assinando um contrato válido até ao final da presente temporada, com mais uma época de opção.De acordo com a nota publicada pelo Aves no site oficial, Inácio já orientou o plantel na sessão de trabalhos na tarde desta quarta-feira, já com a receção ao V. Setúbal em mente, agendada para domingo, que deverá marcar a estreia do novo técnico no banco.A apresentação oficial está agendada para esta quinta-feira, pelas 15 horas, à qual se segue um treino aberto.Inácio, recorde-se, estava sem clube desde que rescindiu com o Zamalek, do Egito, em julho de 2017. De lá para cá, fez parte da estrutura do Sporting, no reinado de Bruno de Carvalho."O Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD chegou a acordo com Augusto Inácio para assumir o comando técnico da equipa profissional de futebol.O contrato rubricado entre as partes é válido até ao final da presente época, com mais uma de opção.O técnico já marcou presença nos trabalhos desta tarde.Augusto Inácio será formalmente apresentado em conferência de imprensa amanhã, às 15h00, no estádio do CD Aves, orientando, de seguida, a sessão de trabalhos aberta a todos os adeptos e órgãos de comunicação social".