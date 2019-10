Augusto Inácio: «Os outros andaram a comer carne e eu ando a roer os ossos»

O momento menos positivo do Aves, que segura, por esta altura, a lanterna vermelho do campeonato, levou Augusto Inácio a explicar a forma como foi planeada a temporada avense. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela, este sábado, em jogo antecipado da 9.ª jornada do campeonato, o técnico desvendou alguns aspetos sobre o planeamento da época com uma metáfora curiosa, dizendo que anda "a roer ossos" quando "outros andaram a comer carne"."Isto é tudo muito bonito, mas o orçamento é praticamente metade daquele que tínhamos no ano passado. Com o dinheiro que temos devemos procurar os melhores. É assim, os outros andaram a comer a carne e eu ando a roer os ossos, até chegar novamente à carne", começou por dizer.Com um plantel praticamente novo e com muitas lesões, principalmente no setor defensivo, Augusto Inácio referiu que este "é o ano menos zero", mas não atirou ainda a toalha ao chão. "Contratámos 19 jogadores, saiu um plantel inteiro, só ficaram o Beunardeau e o Falcão da equipa titular. Temos o nosso limite, contratámos os jogadores lá fora porque no nosso campeonato não foi possível. Além disso, não vieram todos juntos. Esperava, mesmo assim, ter mais dois ou três pontos. Mas não é uma hecatombe. Encaro isto de forma fria, sabendo onde posso chegar. O exterior não quer saber das nossas dificuldades, quer é ganhar, mas eu quero ganhar mais do que todos. Eu é que tenho de passar pelas dificuldades, as constantes lesões. São lesões traumáticas, acidentes de treino, de jogo, que não podemos controlar. Claro que estou preocupado, mas não vou meter as mãos na cabeça. Vou enfrentar as coisas de frente, com confiança. Temos bons jogadores, vamos recuperar. Acredito plenamente que vamos ficar na Liga. Espero ganhar o jogo, subir na classificação, espero agora estar o mesmo tempo sem derrotas. Vamos entrar num ciclo mas positivo para nós", apontou.Questionado se pensa reforçar a equipa com alguns jogadores que se encontram sem clube, o técnico revelou que já pensou nessa possibilidade, mas que chegou à conclusão de que não compensa o risco. "Quem disse que não andamos a ver? Os jogadores estão parados há alguns meses, chegam aqui e têm de fazer pré-temporada, vê-se longo que andaram a trabalhar de língua. Contratar um jogador para fazer a pré-época chegamos a Dezembro, se calhar nessa altura podemos contratar outros que estão nos seus clubes e estão a treinar. O contrário é um risco e não podemos correr esses riscos. Se tivéssemos milhões... Procuramos, mas as opções que há nesta altura são complicadas", referiu.